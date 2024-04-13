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Курган находится под угрозой затопления в ближайшие дни

Шумков: правобережная часть и центр Кургана могут быть затоплены в ближайшие дни

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Максим Богодвид/РИА Новости

Центр Кургана и правобережная часть города находятся под угрозой затопления. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем Telegram-канале.

Как рассказал губернатор, сверхнормативные сбросы воды пока не прекращаются, и если они не будут прекращены, вся эта «масса» придет в Курган. Уровень воды в городе в данный момент находится на отметке более 4 метров.

«Правобережная часть с СНТ и расположенными там микрорайонами будет подтоплена либо затоплена. Более того, в случае превышения уровня воды, если дамба не выдержит, под угрозой подтопления или затопления могут оказаться и центральная часть города, Восточный, Кулацкий и иные микрорайоны», — написал Шумков.

Он добавил, что резкий подъем воды, по прогнозу, начнется в ближайшие несколько дней, в течение этого периода «предстоит пережить непростую ситуацию».

До этого Шумков сообщил, что длина волны, которая идет на Курган из-за сброса воды в Казахстане, составляет 30-50 км.

Ранее паводок в Кургане прогнозировали через четыре дня.

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