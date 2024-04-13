Женщина пыталась отравить мужа-пилота с помощью кофе с отбеливателем

В штате Аризона предъявлено обвинение женщине, которая пыталась отравить мужа и подливала в его утренний кофе кухонный отбеливатель. Об этом сообщает Fox News.

Американец Роби Джонсон находился в процессе развода с супругой, пара проживала вместе в своем доме в штате Аризона. Мужчина стал замечать, что вкус его кофе, который ему варила утром супруга, изменился. Пилот военно-воздушных сил заподозрил неладное и купил набор для проверки состава воды, гаджет показал, что в его напитке превышено содержание хлора.

Тогда американец установил на кухне скрытую камеру, он стал наблюдать за женой и заметил, что она добавляет в кофе некое вещество. Он передал записи в полицию, правоохранители установили, что женщина добавляла в напиток отбеливатель с хлором.

Подозреваемую арестовали, на допросах она призналась, что пыталась отравить мужа, чтобы получать выплаты как вдова военнослужащего и стать наследницей недвижимости семьи на Филиппинах. Обвиняемая заключила сделку со следствием, она может получить минимальное наказание в виде двух лет лишения свободы.

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