В Южно-Сахалинске ожидают затопления сельхозугодий и дорог

Затопление сельхозугодий, дорог и отдельных хозяйственных объектов прогнозируют в нижней части города Южно-Сахалинск с 14 апреля. Об этом сообщило ГУ МЧС по Сахалинской области.

«14 апреля 2024 года и в последующие сутки на реках южных районов Сахалина продолжатся подъемы уровней воды на 0,5-1,5 метра, выходы воды на пойму; ожидается затопление сельхозугодий, дорог, отдельных хозяйственных объектов нижней части г. Южно-Сахалинска», — говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в Оренбурге оказались подтоплены еще 800 домов и 1,8 тыс. приусадебных участков. Всего под водой остаются 8 тыс. приусадебных участков и около 3 тыс. домов.

Накануне полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев сообщил, что в Курган придут паводковые воды через четыре дня.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фоторепортаж, как Оренбург принимает волну паводка из Орска.