В Оренбурге подтопило еще 800 домов и 1 800 участков

За прошедшие сутки в Оренбурге оказались подтоплены еще 800 домов и 1,8 тыс. приусадебных участков. Об этом сообщил журналистам директор муниципального диспетчерского центра Александр Сиса, передает ТАСС.

По последним данным, всего под водой остаются 8 тыс. приусадебных участков и около 3 тыс. домов, рассказал Сиса.

Накануне вечером сообщалось, что уровень реки Урал у Оренбурга вырос до 11,62 м. К утру 13 апреля уровень воды достиг 11,7 м. По словам губернатора Оренбургской области Дениса Паслера, последние четыре часа он не увеличивается.

Власти региона рассчитывают, что повышения больше не будет, ситуация стабилизируется, а затем начнется спад воды.

По последним данным, в регионе эвакуированы более 13 тыс. человек.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фоторепортаж, как Оренбург принимает волну паводка из Орска.