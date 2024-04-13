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Летнюю погоду пообещали жителям двух российских регионов

Вильфанд: летняя погода ожидается на юге РФ и в Приморье на следующей неделе

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Sobyanin.ru

По-настоящему летняя погода прогнозируется на следующей неделе на юге РФ и в Приморье. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

Среди регионов, куда придет рекордное потепление он назвал Ростовскую область, Кубань, Крым, Забайкальский, Хабаровский и Приморский края.

«На юге России до середины следующей недели будут очень высокие температуры до 20–25 градусов, даже до 26», — отметил синоптик.

Он обратил внимание, что столь высокие температуры для Приморья в середине апреля это «редчайший случай».

До этого москвичам рассказали об ухудшении погоды на выходных. По словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, «период аномально высоких температур» в Москве и области закончился. 13 и 14 апреля в городе будет около +13-14°C. В восресенье ожидается западный ветер с порывами до 15 метров в секунду.

Ранее российские ученые в Арктике зафиксировали миражи и белую радугу в один день.

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