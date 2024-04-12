В Петербурге возбудили дело после ДТП с трамваем

В Санкт-Петербурге завели дело из-за трамвая, сбившего пешеходов возле станции метро «Приморская». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в пятницу, 12 апреля, в 15.12, когда трамвай по пока что неустановленной причине проехал на красный сигнал светофора и сбил на пешеходном переходе трех жителей города — двух мужчин и женщину. Все они были госпитализированы, 46-летняя женщина получила тяжелые травмы.

«Проводится расследование. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего», — сообщили в МВД.

Дело было возбуждено по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее тяжкий вред здоровью).

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