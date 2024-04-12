Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве рабочий упал с пятого этажа строящегося спорткомплекса

360tv: рабочий упал с пятого этажа строящегося спорткомплекса ЦСКА и разбился

close
100%
FotograFFF/Shutterstock

На Ленинградском проспекте в Москве рабочий упал с пятого этажа строящегося спорткомплекса ЦСКА и разбился. Об этом сообщает 360tv.

По данным канала, строители сами перенесли пострадавшего в бытовку и вызвали медиков, однако мужчину спасти не удалось.

10 апреля сообщалось, что в парке имени Горького в Москве ребенок упал с тарзанки из-за оборвавшегося троса.

До этого в Сочи нетрезвый горожанин упал с шестиметровой высоты. Медик МЧС осмотрела мужчину и обнаружила, что он крепко спит, из видимых повреждений на нем была лишь пара царапин. Нетрезвого сочинца разбудили и доставили в медицинское учреждение для обследования.

В середине марта в Кургане мешок с глинопорошком весом почти в тонну упал на сотрудника завода.

До этого в Мончегорске рабочему комбината зажало голову на производстве, когда часть движущегося механизма сбила его с ног.

Ранее строитель рухнул в шахту лифта с высоты третьего этажа в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами