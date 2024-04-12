На Ленинградском проспекте в Москве рабочий упал с пятого этажа строящегося спорткомплекса ЦСКА и разбился. Об этом сообщает 360tv.

По данным канала, строители сами перенесли пострадавшего в бытовку и вызвали медиков, однако мужчину спасти не удалось.

10 апреля сообщалось, что в парке имени Горького в Москве ребенок упал с тарзанки из-за оборвавшегося троса.

До этого в Сочи нетрезвый горожанин упал с шестиметровой высоты. Медик МЧС осмотрела мужчину и обнаружила, что он крепко спит, из видимых повреждений на нем была лишь пара царапин. Нетрезвого сочинца разбудили и доставили в медицинское учреждение для обследования.

В середине марта в Кургане мешок с глинопорошком весом почти в тонну упал на сотрудника завода.

До этого в Мончегорске рабочему комбината зажало голову на производстве, когда часть движущегося механизма сбила его с ног.

Ранее строитель рухнул в шахту лифта с высоты третьего этажа в Москве.