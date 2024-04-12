«Пальцы почти мертвые»: в Петербурге овчарка набросилась на женщину с собакой

Жительница Санкт-Петербурга Анна рассказала «Газете.Ru», что 24 марта на нее и ее собаку породы хаски во время прогулки напала бельгийская овчарка. По ее словам, пес погрыз ей кисти рук — женщине пришлось обратиться в травмпункт.

«Мы остановились рядом с детской площадкой, у баскетбольного поля, на котором выгуливали бельгийскую овчарку весом 30 кг без поводка и намордника. Овчарка обратила на нас внимание и понеслась на нас с целью вцепиться в моего пса. Естественно, я стала бороться с овчаркой и защищать свою собаку, в итоге она начала грызть мне обе кисти рук. К нам на помощь подбежал проходивший мимо мужчина, он помог нам отбиться от напавшей на нас овчарки и добраться до дома, оказал первую помощь и осмотрел мою собаку. Если бы не этот мужчина, овчарка отгрызла бы мне обе кисти рук. В итоге, кисти рук были разорваны. В травмпункте мне наложили швы», — сказала она.

Анна отметила, что после случившегося написала заявление в полицию, но сотрудники правоохранительных органов бездействуют. Женщина отметила, что хозяйка напавшего пса не считает себя виноватой и продолжает выгуливать питомца на детской площадке.

«26 марта я написала заявление в полицию и по сегодняшний день нет никаких движений по моему делу. Полиция бездействует уже третью неделю. Хозяйка бельгийской овчарки не считает себя виноватой, говорит, что я сама виновата, что своей собакой спровоцировала ее собаку на агрессию. Она и дальше продолжает выгуливать свою собаку на этой детской площадке без поводка и намордника. Я до сих пор мучаюсь от болей и пальцы на руках почти мертвые», — пояснила она.

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