Умерли старейшие в мире сиамские близнецы

Старейшие в мире сиамских близнецов Лори и Джорджа (некогда Дори) Шаппеллы ушли из жизни в возрасте 62 лет. Об этом сообщило американское похоронное бюро Leibensperger.

Сиамские близнецы из американского города Рединг, умерли в воскресенье, 7 апреля 2024 года, в больнице Пенсильванского университета.

Лори и Дори (позднее Джордж), соединенные головой, изначально были однополыми близнецами, но в 2007 году Джордж начал идентифицировать себя как мужчина.

Дори (Джордж) сделала карьеру кантри-певицы. Лори в 1990-е годы работала в прачечной при больнице. Дори имела проблемы с позвоночником. Из-за этого она не могла ходить и использовала специальное кресло, которое перемещала ее сестра.

До этого сообщалось, что старейший участник Олимпийских игр Феликс Сьенра скончался в возрасте 107 лет. Он выступал в парусном спорте.

Ранее скончался второй из братьев Богдановых.