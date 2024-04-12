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В Гагаузии рассказали, когда начнут выдавать гражданам российские карты «Мир»

Гуцул: в Гагаузии российские карты «Мир» будут выдавать с 1 мая

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Дмитрий Осматеско/Sputnik/РИА Новости

Жители Гагаузии с 1 мая начнут получать первые платежные карты российской системы «Мир». Об этом заявила глава Гагаузии Евгения Гуцул в интервью «Известиям».

«Мы сейчас работаем, но мы планируем и даже сегодня обсуждали, что к 1 мая уже будут произведены, получены жителями Гагаузии первые банковские карты «Мир», которыми они смогут воспользоваться», — отметила Гуцул.

По ее словам, в Молдавии с приходом действующей власти население живет в бедности, и для того чтобы улучшить положение дел, ее команда обещала, что пенсионеры и бюджетники будут иметь возможность получить надбавку. Для этого осенью 2023 года в управлении здравоохранения Гагаузии был открыт спецсчет, куда международные партнеры и меценаты перечислили 79 млн рублей для того, чтобы каждый месяц выделять надбавку пенсионерам, отметила Гуцул. Однако власти Молдавии данный счет заблокировали.

Гуцул отметил, что возможность использования карт «Мир» — это очень большой шаг для гагаузских жителей Гагаузии.

До этого правительство Гагаузии пообещало помочь аграриям с заходом в крупные торговые сети РФ. Гуцул отмечала, что аграрные предприятия региона способны вырастить более 17 тысяч тонн фруктов: персики, сливу, черешню, вишню, яблоки и абрикосы.

Ранее Гуцул рассказала о стремлении Молдавии ликвидировать автономию.

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