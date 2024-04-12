В одном из районов Самарской области ввели режим ЧС из-за паводка

В Богатовском районе Самарской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС), вызванной паводком. Об этом пресс-служба региональной прокуратуры сообщила в своем Telegram-канале.

«Прокуратура Богатовского района контролирует проведение противопаводковых мероприятий и соблюдение прав пострадавших граждан», — сказано в сообщении.

Как заявили в надзорном ведомстве, в поселке Заливное и селе Богатом оказались подтопленными здание детского сада и более 70 жилых домов, из которых эвакуировали 17 человек. В пункте временного размещения находятся три гражданина, остальные разместились у родственников и близких.

12 апреля губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что река Ишим выйдет из русла в Казанском районе региона уже сегодня.

По его словам, пик паводка в регионе ожидается с 23 по 25 апреля.

В этот же день глава Оренбурга Сергей Салмин призвал жителей ряда районов города срочно эвакуироваться, поскольку паводковая ситуация в населенном пункте оценивается как крайне опасная.

Ранее в Оренбуржье подсчитали ущерб бизнесу от наводнения.