Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В одном из районов Самарской области ввели режим ЧС из-за паводка

В Богатовском районе Самарской области введен режим ЧС из-за паводка

close
100%
Прокуратура Самарской области' class="item-image" >
Телеграм-канал Прокуратура Самарской области

В Богатовском районе Самарской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС), вызванной паводком. Об этом пресс-служба региональной прокуратуры сообщила в своем Telegram-канале.

«Прокуратура Богатовского района контролирует проведение противопаводковых мероприятий и соблюдение прав пострадавших граждан», — сказано в сообщении.

Как заявили в надзорном ведомстве, в поселке Заливное и селе Богатом оказались подтопленными здание детского сада и более 70 жилых домов, из которых эвакуировали 17 человек. В пункте временного размещения находятся три гражданина, остальные разместились у родственников и близких.

12 апреля губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что река Ишим выйдет из русла в Казанском районе региона уже сегодня.

По его словам, пик паводка в регионе ожидается с 23 по 25 апреля.

В этот же день глава Оренбурга Сергей Салмин призвал жителей ряда районов города срочно эвакуироваться, поскольку паводковая ситуация в населенном пункте оценивается как крайне опасная.

Ранее в Оренбуржье подсчитали ущерб бизнесу от наводнения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами