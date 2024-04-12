Блогеру-сыроеду Лютому грозит до 8,5 лет строгого режима

Гособвинитель на суде в Краснодарском крае по делу блогера-сыроеда Максима Лютого, чей младенец умер от истощения в Сочи, запросил обвиняемому 8 лет и 6 месяцев колонии строгого режима, а также штраф в размере 100 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Лютому вменяется часть 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего с издевательствами) и статью 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию).

По данным следствия, ребенку стало плохо из-за длительного отказа от пищи. Мать новорожденного суд ранее приговорил к двум годам исправительных работ.

Сын обвиняемого был рожден без медицинской помощи и не осматривался врачами. Мальчик не был зарегистрирован родителями в органах ЗАГСа и страдал от дистрофии и пневмонии. Отец ребенка пропагандировал сыроедение и праноедение — насыщение энергией солнца без еды и воды. С февраля по март 2023 года подозреваемый не менее трех раз забирал младенца у матери и сутки не давал ему есть.

В октябре прошлого года Лютый признавался, что ест мясо в СИЗО.

Ранее стало известно, что жена Лютого во время беременности тайком ходила к соседям, чтобы поесть.