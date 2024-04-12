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Свидание редких дальневосточных леопардов впервые попало на видео

В Приморье свидание редких дальневосточных леопардов попало на видео

В Приморье фотоловушка засняла встречу двух леопардов в водопропускной конструкции под автотрассой. Кадрами поделился национальный парк «Земля леопарда» на своей странице во «ВКонтакте».

«По своей природе леопарды — одиночки. Если в кадре их двое, и это не мама с котенком — значит это свидание», — пояснили сотрудники охраняемой территории.

По данным парка, в кадр попали самец Leo 285M и самка Leo 142F. Последняя недавно вырастила котят и, как выразились зоологи, «получила законное право на личную жизнь».

Научный сотрудник заповедника Дина Матюхина отметила, что подобные конструкции, вроде тоннелей, привлекают хищников, склонных использовать пещеры.

В парке пояснили, что в случае успешного исхода свидания, которое может продлиться не более нескольких дней, через 90 дней у самки может появиться от одного до трех котят.

Ранее в Приморье леопард Казанова попал на фотоловушку на восточной границе ареала.

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