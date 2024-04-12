Под Брянском на птицеводческой ферме загорелся цех

В цеху птицеводческой фермы в Выгоничском районе Брянской области произошел пожар на площади свыше 3 тыс. метров, возгорание локализовано. Об этом сообщается вв Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

«Происходит горение в строении по всей площади. Создан оперативный штаб на месте пожара, подается восемь ручных пожарных и один лафетный ствол. Пожар локализован на площади 3 080 кв. метров», — отмечается в публикации.

Птицеводческая ферма находится в населенном пункте Уручье Выгоничского района. К борьбе с возгоранием привлекли пожарно-спасательные расчеты в составе восьми отделений на пожарных автоцистернах и службу пожаротушения Главного управления МЧС России по Брянской области.

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