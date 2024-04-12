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«Вчера присели на лавочки, а сегодня они в воде»: жительница Оренбурга о наводнении в городе

Жительница Оренбурга заявила, что вода продолжает прибывать в город

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Фото предоставлено читательницей «Газеты.Ru» Татьяной

Вода продолжает прибывать в Оренбург, пик паводка еще не достигнут. Об этом «Газете.Ru» рассказала местная жительница Татьяна. Она отметила, что вода начинает затапливать дороги, а некоторые дома утоплены по крышу.

«Пик паводка еще не достигнут. Вода прибывает. Вчера мы присели отдохнуть на лавочки, сегодня они уже в воде. Шлагбаумы скрылись под водой. За сутки вода прибыла более чем на полметра, хотя по прогнозам сегодня должна была пойти на спад. Большинство людей эвакуировались, хотя кто-то и остался на вторых этажах домов. Обстановка в целом спокойная, паники нет», — сказала она.

Женщина рассказала, что спасатели делают насыпи, но вода выходит на дороги. По ее словам, предприятия и магазины в зоне подтоплений обесточены.

«Вчера на моих глазах спасли небольшую собаку, за что спасателям большое спасибо. У них есть даже корм для животных. Спасательные службы делают насыпи, дамбы. Местами вода практически вровень с тротуарами, и уже начала затапливать дороги. Сейчас магазины и предприятия в зоне подтопления обесточены. Многие дома утоплены уже по крышу. Течением уносит навесы, беседки. Плавают даже мусорные контейнеры», — уточнила она.

4 апреля на территории Оренбургской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с началом весенних паводков. На следующий день в городе Орске произошел прорыв дамбы в двух местах, из-за чего ситуация в регионе еще больше осложнилась.

Как сообщал заместитель главы Оренбурга Алексей Кудинов, 12 апреля в городе ожидается пик весеннего паводка. По его словам, к концу недели ситуация должна стабилизироваться.

На данный момент уровень воды в реке Урал достиг отметки в 1147 см. 

Ранее мэр Орска и губернатор не стали встречаться с депутатом Госдумы.

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