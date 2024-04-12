«Хуже депрессии»: психолог назвала страшные последствия работы в неудобном графике

Работа в неудобном графике грозит человеку не только эмоциональной и психологической перегрузкой, но и может привести к развитию серьезных заболеваний. Если такая работа длится годами, то это может привести к инфаркту или раку, предупредила в беседе с НСН семейный психолог Наталья Панфилова.

Работа должна соответствовать комфортному для человека режиму. К примеру, для «сов» будет вредно всегда вставать слишком рано, а для «жаворонков» — задерживаться в офисе до поздней ночи. Как подчеркнула психолог, в этом случае стоит опасаться не столько депрессии, сколько физического изнашивания организма.

«В результате мы получаем ранние инфаркты, инсульты и даже онкологические заболевания. Организм может многое вытерпеть в течение недолгого времени, но если это длится годами, то он может не сдюжить физически», — подчеркнула Панфилова.

Такие рекомендации, по ее словам, в первую очередь направлены на работников интеллектуального труда.

Напомним, ученые выяснили, что у людей с нестабильным графиком работы в начале карьеры чаще проявляются признаки депрессии и бессонницы после 50 лет. Сильнее всего это проявляется у тех, кто начал работать в соответствии с нестандартным графиком в 30 лет.

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