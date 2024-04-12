Путин и Лукашенко встретятся с членами экспедиции на МКС в День космонавтики

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся 12 апреля в День космонавтики с участниками 21-й экспедиции на МКС. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает РБК.

Отмечается, что среди космонавтов будет герой России Олег Новицкий и первая белорусская женщина, побывавшая в космосе, Марина Василевская.

Представитель Кремля отметил, что Путин и Лукашенко продолжат свои переговоры, которые начались 11 апреля. По его словам, одной из тем обсуждения будет сотрудничество РФ и Белоруссии в сфере освоения космоса.

11 апреля Александр Лукашенко на торжественной церемонии во Дворце Независимости вручил награду «Герой Беларуси» Марине Василевской, ставшей первой женщиной-космонавтом республики. Звание «Герой Беларуси» является высшей степенью отличия и присваивается только один раз за исключительные заслуги.

Ранее Путин поддержал идею Лукашенко по проекту стамбульского договора с Украиной.