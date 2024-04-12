В Оренбургской области срочно оформят незарегистрированное жилье

Жилые дома в Оренбургской области, которые попали в зону затопления и при этом не были зарегистрированы как собственность, будут оформлены в срочном порядке. Об этом рассказала пресс-служба регионального правительства, передает ТАСС.

В заявлении подчеркивается, что губернатор субъекта Денис Паслер уже дал профильным службам и ведомствам соответствующее поручение. Благодаря этому не успевшие зарегистрировать свое жилье граждане смогут получить те же меры поддержки, что и другие пострадавшие от удара стихии.

«Жилье, попавшее в зону подтопления, но не зарегистрированное как собственность, будет оформлено в срочном порядке», — подчеркнули в пресс-службе.

12 апреля глава Оренбурга Сергей Салмин призвал людей, проживающих в подтопленных районах города, срочно эвакуироваться. По его словам, в данный момент в населенном пункте наблюдается крайне опасная паводковая ситуация.

По последней информации, уровень воды в соответствующей части реки Урал составил 1147 см.

Заместитель главы Оренбурга Алексей Кудинов, в свою очередь, предупредил граждан о пике весеннего паводка в городе. Представитель властей отметил, что он ожидается в пятницу. При этом к концу недели обстановка в населенном пункте стабилизируется, и вода начнет уходить.

Ранее власти раскрыли объем выплат пострадавшим от паводков в Оренбургской области.