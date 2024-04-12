Пьяный пермяк ударил ножом сотрудницу банка, попросившую его показать паспорт

В Пермском крае пьяный мужчина несколько раз ударил ножом сотрудницу банка, попросившую его показать паспорт. Об этом во «ВКонтакте» сообщает Пермский краевой суд.

Инцидент произошел в городе Очер. Ранее судимый местный житель заказал себе дебетовую карту в банке с доставкой. Через пять дней представитель финансовой организации привезла ему карту и предложила мужчине сесть в автомобиль.

После этого банковский сотрудник попросила его показать паспорт, однако мужчина вместо документа достал нож и несколько раз ударил женщину в область правого и левого плеча. У пострадавшей диагностировали колото-резаные раны.

Во время разбирательства мужчина полностью признал свою вину. Он рассказал, что в момент совершения преступления был в состоянии алкогольного опьянения, и разозлился из-за требования показать паспорт. Документа у него при себе в тот момент не было.

Мужчине назначили наказание в виде трех лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима.

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