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В Ленинградской области восстановят мемориальную рощу-геоглиф «Искра»

Организаторы «Сада памяти» и власти Ленобласти восстановят рощу-геоглиф «Искра»

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Комитет общественных коммуникаций Ленобласти/VK

Мемориальная роща-геоглиф «Искра», которая сгорела на Синявинских высотах в Ленинградской области, будет восстановлена совместными усилиями организаторов акции «Сад памяти» и руководства региона. Об этом сообщили организаторы акции.

Отмечается, что мемориальная роща-геоглиф в Ленинградской области была высажена в рамках «Сада памяти» в год 80-летия прорыва блокады, поскольку в 1941–1943 годах в этих местах шли ожесточенные и кровопролитные бои. На днях стало известно, что роща сгорела.

«Организаторы акции сразу обратили внимание на это происшествие — представители АНО «Сад памяти» и «Волонтеры Победы» обратились к экспертам с вопросом о том, можно ли восстановить рощу в этом же году. Затем активисты помогут региону подобрать и высадить новые памятные саженцы», — говорится в сообщении пресс-службы акции.

В свою очередь, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поблагодарил организаторов «Сада Памяти», всех жителей региона и бизнес-структуры, кто откликнулся с предложением помощи в восстановлении геоглифа «Искра».

«В ближайшее время определим дату посадки новых деревьев. Уверен, что восстановленный «всем миром» мемориал станет по-настоящему народным. Надеемся все работы провести уже до Дня Победы», — отметил Дрозденко.

8 апреля стало известно, что в ДНР высадили памятные деревья в рамках акции «Сад памяти».

Ранее акцию «Сад памяти» провели в Молдавии.

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