«Роснефть» подведет итоги конкурса имен для белых медвежат

В павильоне «Роснефти» на выставке «Россия» 13 апреля подведут итоги всероссийского конкурса по выбору имен для белых медвежат из Якутского зоопарка «Орто-Дойду», сообщает пресс-служба компании.

Результаты объявит председатель правительства республики Саха-Якутия Кирилл Бычков.

В первом этапе конкурса россияне предлагали свои варианты имен для медвежат. После этого было отобрано 10 пар кличек, а затем в социальных сетях «Роснефти» пользователи голосовали за понравившийся им вариант.

Также 13 апреля в павильоне «Роснефти» посетители смогут выиграть памятные сувениры за участие в викторине.

Пара белых медведей из Якутского зоопарка приносит потомство уже в третий раз.