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Московский подросток попал в больницу, употребив мухоморы

«МК»: в Москве подросток употребил мухоморы и попал в больницу

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Москве 16-летний подросток попал в больницу после употребления мухоморов. Об этом сообщает mk.ru.

По информации издания, инцидент произошел на улице Дубнинская. Женщина услышала крики из комнаты сына-подростка, зашла к нему и увидела, что несовершеннолетний пытается вылезти в окно.

Оказалось, что подросток приобрел сушеные мухоморы через интернет-магазин и употребил их. После этого у него начались галлюцинации.

Несовершеннолетнего госпитализировали в медицинское учреждение. Информации о его состоянии не поступало, прочие детали и обстоятельства не уточняются.

До этого житель Уфы попал в больницу с галлюцинациями после курения вейпа. Мужчину доставили в Республиканскую клиническую психиатрическую больницу в остром психическом состоянии. Осматривавшие его медики заметили то, что пациент высказывает «отрывочные бредовые идеи».

Ранее юноша пытался открыть дверь самолета во время полета.

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