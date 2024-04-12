Риелтор перечислила типичные ошибки при покупке «вторички»

При покупке вторичного жилья нельзя ориентироваться на красивую картинку со свежим ремонтом. Об этом в беседе с РИАМО предупредила руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН» Екатерина Никитина. По ее словам, внешний вид жилища может быть обманчивым, из-за чего в итоге придется переплачивать.

«Нередко ремонт делается на продажу из дешевых материалов, поэтому в самом ближайшем будущем все придется переделать. Чтобы данную ошибку не допустить, желательно оценить качество ремонта, пригласив специалиста-строителя, которому вы доверяете», — посоветовала Никитина.

Также при покупке «вторички» важно ориентироваться на потребности семьи, продолжила она. То есть, учитывая пол и возраст детей, наличие пожилых людей и т.д.

Кроме того, эксперт посоветовала тщательно анализировать инфраструктуру, в том числе наличие медицинских учреждений, детских садов, а также транспортных развязок.

До этого Никитина сообщила о снижении спроса на «вторичку» в Москве. По ее прогнозам, в ближайшие месяцы средняя продолжительность продажи квартир на вторичном рынке столицы может вырасти до показателей марта-апреля 2023 года, когда на реализацию объекта недвижимости уходило 70-72 дня.

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