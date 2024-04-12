Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Риелтор перечислила типичные ошибки при покупке «вторички»

Риелтор Никитина: вторичное жилье нужно выбирать исходя из потребностей семьи

close
100%
Pexels

При покупке вторичного жилья нельзя ориентироваться на красивую картинку со свежим ремонтом. Об этом в беседе с РИАМО предупредила руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН» Екатерина Никитина. По ее словам, внешний вид жилища может быть обманчивым, из-за чего в итоге придется переплачивать.

«Нередко ремонт делается на продажу из дешевых материалов, поэтому в самом ближайшем будущем все придется переделать. Чтобы данную ошибку не допустить, желательно оценить качество ремонта, пригласив специалиста-строителя, которому вы доверяете», — посоветовала Никитина.

Также при покупке «вторички» важно ориентироваться на потребности семьи, продолжила она. То есть, учитывая пол и возраст детей, наличие пожилых людей и т.д.

Кроме того, эксперт посоветовала тщательно анализировать инфраструктуру, в том числе наличие медицинских учреждений, детских садов, а также транспортных развязок.

До этого Никитина сообщила о снижении спроса на «вторичку» в Москве. По ее прогнозам, в ближайшие месяцы средняя продолжительность продажи квартир на вторичном рынке столицы может вырасти до показателей марта-апреля 2023 года, когда на реализацию объекта недвижимости уходило 70-72 дня.

Ранее россиянам рассказали, как правильно принять квартиру от застройщика.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами