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Безработный петербуржец обстрелял мужчину в подъезде дома

«78.ru»: в Петербурге безработный обстрелял мужчину в подъезде своего дома

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Depositphotos

В Петербурге безработный житель дома обстрелял мужчину в подъезде. Об этом сообщает телеканал «78.ru».

По информации телеканала, инцидент произошел в подъезде дома №7 по улице Ивана Фомина. Одна из жительниц обратилась в полицию с сообщением о стрельбе. Женщина рассказала, что ее сосед выстрелил из пистолета в мужчину на лестничной клетке.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые предварительно установили, что стрелявшим мог быть 61-летний безработный жилец дома. По версии полицейских, петербуржец четыре раза выстрелил в сторону двух мужчин и скрылся.

В результате произошедшего один из подвергшихся обстрелу мужчин получил ранение в живот. 47-летнего пострадавшего доставили в больницу, его состояние оценили как тяжелое.

Подозреваемого в стрельбе задержали и поместили в изолятор. У него также изъяли незарегистрированный пистолет «Вальтер». Возбуждено уголовное дело.

Ранее тюменец выстрелил из пневматического пистолета в шестилетнюю девочку.

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