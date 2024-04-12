Адвокат — о состоянии избитой на Камчатке официантки: «ее до сих пор преследует страх»

На Камчатке суд приговорил повара кафе Дмитрия Рязанова, который жестоко избил свою коллегу, к восьми годам лишения свободы. Адвокат потерпевшей Рузанна Алейникова заявила «Газете.Ru», что девушка считает справедливым приговор для Рязанова. По ее словам, на суде мужчина утверждал, что наносил сотруднице «легкие» удары с целью профилактики», а записи с камер были сфабрикованы.

«Елизовский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении Рязанова Дмитрий Николаевича. Работа была сделана очень большая. Все это время осужденный заявлял, что потерпевшая уснула на полу, он давал ей пощечины с целью профилактики, наносил в воспитательных целях легкие удары. Пытался доказать, что записи с камер видеонаблюдения, в том числе которые были размещены в социальных сетях, фильсифицированы, хотя по ним четко были видны наносимые Рязановым потерпевшей удары. Мы насчитали минимум 38 ударов ногами по различным частям тела потерпевшей, из которых большая часть пришлась в жизненно важный орган — в голову, по лицу потерпевшей. Приговор уважаемого председательствующего Елизовского районного суда Камчатского края справедливый, соразмерен тем злодеяниям, которые совершил Рязанов. В настоящий момент мы не готовы комментировать вопрос обжалования состоявшегося судебного акта», — сказала она.

Алейникова подчеркнула, что потерпевшая до сих пор страдает от головных болей. Она уточнила, что первое время девушка боялась присутствовать на заседаниях, где был Рязанов, и «смотреть на него».

«О состоянии здоровья потерпевшей могу сказать следующее: Софья до сих пор проходит определенные медицинские процедуры. У нее частые головные боли, часть лицевых мышц восстановлены не до конца. Ее до сих пор преследует страх от пережитого. Потерпевшая пытается восстановиться как морально, так и физически после жестокого избиения. Тяжело ли было потерпевшей на судебных заседания? Да. Первое время ей было даже страшно, она чувствовала себя очень плохо, боялась поворачиваться в сторону Рязанова, смотреть на него. Уставала после процессов, они порой длились более трех часов», — добавила она.

15 августа 2023 года сотрудник кафе Don Cappuccino в поселке Сокоч на Камчатке Дмитрий Рязанов напал на свою коллегу на кухне заведения. Все происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что мужчина оскорбляет женщину, называет ее террористкой и много раз бьет ее ногами и руками по голове. Отмечалось, что он избил девушку после того, как она сделала ему замечание: ей не понравилось, что коллега пришел на работу пьяным.

Местные жители рассказывали «Газете.Ru», что мужчина неоднократно вступал с девушкой в конфликты и огрызался на нее.

12 апреля стало известно, что суд приговорил Рязанова к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. Он свою вину не признал.

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