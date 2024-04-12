Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Курской области сообщили об отмене опасности атаки БПЛА

Губернатор Старовойт: в Курской области отменен режим опасности БПЛА

close
100%
Shutterstock/Wirestock Creators

На территории Курской области отменен режим опасности атаки беспилотников, который был объявлен утром. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

«Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА», — написал он.

Несколько часов назад Старовойт проинформировал, что опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на всей территории Курской области. Он сообщил, что российские средства противовоздушной обороны были приведены в состояние готовности в связи с возможной угрозой. Вместе с тем он призвал население региона соблюдать осторожность.

Также утром 12 апреля жителей Воронежской области предупредили об угрозе атаки дронов. Особый режим действовал в течение одного часа 39 минут, после чего был отменен.

Кроме того, угроза атаки дронов объявлялась в Белгороде. Власти города призвали людей соблюдать осторожность в связи с потенциальной угрозой.

Ранее в России было представлено противодроновое ружье «Степашка».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами