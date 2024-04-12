В Курской области сообщили об отмене опасности атаки БПЛА

На территории Курской области отменен режим опасности атаки беспилотников, который был объявлен утром. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

«Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА», — написал он.

Несколько часов назад Старовойт проинформировал, что опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на всей территории Курской области. Он сообщил, что российские средства противовоздушной обороны были приведены в состояние готовности в связи с возможной угрозой. Вместе с тем он призвал население региона соблюдать осторожность.

Также утром 12 апреля жителей Воронежской области предупредили об угрозе атаки дронов. Особый режим действовал в течение одного часа 39 минут, после чего был отменен.

Кроме того, угроза атаки дронов объявлялась в Белгороде. Власти города призвали людей соблюдать осторожность в связи с потенциальной угрозой.

Ранее в России было представлено противодроновое ружье «Степашка».