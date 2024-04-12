Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Девушка попала в больницу с разрывом половых органов после поездки на попутке в Ленобласти

«Фонтанка»: в Ленобласти студента заподозрили в жестоком изнасиловании попутчицы

close
100%
Depositphotos

В Ленобласти студента колледжа заподозрили в жестоком изнасиловании 19-летней девушки, попросившей ее подвезти. Об этом сообщает «Фонтанка».

По предварительной информации издания, инцидент произошел в ночь на 11 апреля. Водитель «Жигулей» подвез ловившую попутку девушку из Соснового Бора, после чего та пришла в отель «Спутник» на проспекте Тореза и рассказала администратору, что ее в автомобиле изнасиловал мужчина, попросив о помощи.

Пострадавшую с кровотечением доставили в больницу Святого Георгия. Там медики диагностировали у нее разрывы половых органов.

Сотрудники правоохранительных органов недалеко от места происшествия задержали студента колледжа. На него составили административный протокол о нанесении побоев. Сообщается, что в данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Из автомобиля юноши изъяли смывы крови и срезы с переднего пассажирского сидения.

Ранее в российском регионе таксиста-иностранца обвинили в изнасиловании девушки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами