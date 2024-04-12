Девушка попала в больницу с разрывом половых органов после поездки на попутке в Ленобласти

В Ленобласти студента колледжа заподозрили в жестоком изнасиловании 19-летней девушки, попросившей ее подвезти. Об этом сообщает «Фонтанка».

По предварительной информации издания, инцидент произошел в ночь на 11 апреля. Водитель «Жигулей» подвез ловившую попутку девушку из Соснового Бора, после чего та пришла в отель «Спутник» на проспекте Тореза и рассказала администратору, что ее в автомобиле изнасиловал мужчина, попросив о помощи.

Пострадавшую с кровотечением доставили в больницу Святого Георгия. Там медики диагностировали у нее разрывы половых органов.

Сотрудники правоохранительных органов недалеко от места происшествия задержали студента колледжа. На него составили административный протокол о нанесении побоев. Сообщается, что в данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Из автомобиля юноши изъяли смывы крови и срезы с переднего пассажирского сидения.

Ранее в российском регионе таксиста-иностранца обвинили в изнасиловании девушки.