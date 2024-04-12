Муж впавшей в кому жительницы Кузбасса назвал возможную причину ее состояния

Житель Анжеро-Судженска Роман Павловский рассказал «Газете.Ru», что его жена Надежда впала в кому после операции по удалению аппендикса. По словам мужчины, три недели назад у девушки заболел живот и она обратилась в местную больницу, где ее прооперировали, а спустя сутки сообщили родственникам, что она не может прийти в себя.

«23 марта вечером у нее живот заболел. Надежда сама поехала в больницу на машине на обследование. По женской части проверили — все в порядке. Анализы сдали, сказали, что аппендицит. Оставили на ночь в палате. 24-го она мне написала днем, что сейчас будут операцию делать, аппендицит удалять. И говорит: «Потом как-нибудь выйду на связь». Она целый день не выходила на связь, я после работы поехал в горбольницу узнать, что да как. Мне сказали, что все нормально, она после операции лежит. Мы подождали, 25 марта поехала теща в больницу узнать, что с дочерью. Ей сказали, что она не может прийти в себя», — сказал он.

Мужчина уточнил, что сейчас его жена находится в кемеровской больнице, однако врачи «не могут понять, что с ней». По словам Павловского, в больнице Анжеро-Судженска уверяли, что с пациенткой все в порядке, и не хотели отправлять ее в Кемерово.

«Врач посоветовал звонить срочно в Кемерово, вызывать реанимобиль, что мы и сделали. Ее отправили в Кемерово, сейчас она там лежит по сей день в коме, в воскресенье будет уже три недели. Врачи не могут понять, что с ней. То есть анализы абсолютно все хорошие. МРТ делали — все в порядке. Кислород плохо в мозг поступал, это все исправили, но в себя она прийти не может. В нашей анжерской больнице сказали, что все нормально, не переживайте и вообще вначале не хотели ее никуда отправлять. Она больше суток пролежала в анжерской больнице. В заключении в Анжеро-Судженске написали, что отек головного мозга начался», — добавил он.

Павловский предположил, что причиной комы мог стать некачественный наркоз. Мужчина написал заявление в полицию.

«Из минздрава пока еще не связались со мной. Заявление в полицию писал, сказали, что придет Следственный комитет, но прошла неделя — никто не звонил, ничего не спрашивал и никуда меня не вызывали. Прогнозов никаких вообще. Почему случилось — только наши предположения: либо некачественный наркоз, либо большая доза», — заключил он.

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