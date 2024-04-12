Россиянам рассказали о трех главных правилах по выбору работы

При выборе профессии или направления деятельности ориентироваться нужно на три основных правила – анализ компетенций, личные интересы и ситуация на рынке труда, рассказала карьерный наставник центра «Профессии будущего» Алина Лаврова. Оценивая собственные возможности, всегда нужно брать во внимание имеющийся опыт и уже полученные навыки, подчеркнула она в беседе с RT.

Лаврова порекомендовала составить список навыков и умений, которые пригождались в прошлом при выполнении тех или иных обязанностей. Четкое понимание своих способностей поможет определиться со сферой деятельности, пояснила она.

«Это также поможет объяснить будущему работодателю на собеседовании, чем вы можете быть ему полезны», — добавила специалист.

Второй важный критерий – интересы человека. Учитывать их важно, так как на работе, как правило, люди проводят большую часть своей жизни. Так, к примеру, если человек любит рисовать, то ему лучше освоить профессии графического дизайнера, иллюстратора и так далее.

Третий, не менее важный критерий, который должен лежать в основе выбора профессии, – это ситуация на рынке труда, отметила Лаврова. Стремительное развитие приводит к тому, что многие профессии быстро выпадают из числа востребованных, поэтому нужно следить за тенденциями и оценивать перспективы, считает эксперт.

В заключение Лаврова порекомендовала использовать профориентационные тесты, которые часто помогают человеку определить с будущей профессией.

Напомним, в Минпросвещении предлагали вернуться к советским наработкам в профориентации и организовать знакомство российских школьников с производством. По мнению специалистов, это поможет детям в будущем определиться с выбором профессии.

В Госдуме ранее нашли неожиданный способ привлечь молодежь к рабочим специальностям.