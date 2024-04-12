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Избившего официантку повара приговорили к восьми годам колонии

Суд приговорил избившего официантку повара Рязанова к восьми годам колонии

На Камчатке суд приговорил повара кафе Дмитрия Рязанова, который жестоко избил свою коллегу, к восьми годам лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Камчатскому краю.

«Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет, с отбыванием наказания в колонии строгого режима», – говорится в сообщении.

Telegram-канал Baza отмечает, что 41-летний мужчина свою вину не признал. На суде он сообщил, что потерпевшая сама его спровоцировала, а «легкие удары» он нанес якобы в воспитательных целях. Кроме того, мужчина заявил, что видеозапись с камер наблюдения была сфальсифицирована.

15 августа 2023 года Рязанов напал на свою 39-летнюю коллегу на кухне кафе. Все происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что мужчина оскорбляет женщину, называет ее террористкой и наносит ей множественные удары ногами и руками по голове. При этом у него в руках два ножа, которые, судя по записи, он не использовал.

11 апреля в Омске гость банно-гостиничного комплекса избил женщину-администратора из-за претензий по поводу номера.

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