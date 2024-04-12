В России хотят запретить несовершеннолетним ездить на электросамокатах

В России нужно ввести запрет на управление электросамокатами до достижения 18 лет, считает доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв. По его мнению, современные возможности этого вида транспорта представляют угрозу для детей и подростков. Соответствующее обращение он направил главе МВД Владимиру Колокольцеву, передает RT со ссылкой на копию письма.

Юрист призвал министра рассмотреть возможность внести соответствующие изменения в законодательство, подчеркнув, что это позволит сохранить здоровье подростков, а также обеспечить безопасность участников дорожного движения и уменьшить количество аварий.

Сегодня дети в возрасте от 7 до 14 лет имеют право передвигаться на средствах индивидуальной мобильности, не выезжая на проезжую часть, напомнил Соловьёв. Если же речь идет о человеке старше 14 лет, то он при отсутствии велосипедной зоны может ездить по обочине или краю проезжей части, что может быть опасно, заключил юрист.

Напомним, врачи предупреждают, что владельцы самокатов рискуют получить травмы, которые грозят инвалидизацией. Среди частых причин обращения пользователей СИМ в больницу называют серьезные переломы, внутричерепные гематомы.

Ранее стало известно, что в России выросло количество граждан, поддерживающих ограничения для водителей самокатов.