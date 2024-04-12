В Кемеровской области женщина удалила аппендикс и впала в кому

Жительнице Кемеровской области диагностировали отек мозга после операции. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в Анжеро-Судженске. Женщина обратилась в местную больницу, чтобы удалить аппендикс. По словам мужа пострадавшей, в день манипуляции супруга не позвонила ему. Через день от врачей мужчина узнал о том, что после операции пациентка не пришла в себя.

Женщину направили в областную больницу, где врачи заявили, что россиянка по неизвестной причине впала в кому. В таком состоянии пациентка находится уже три недели.

Как полагают родственники, женщина оказалась в таком состоянии из-за неудачной анестезии. Они также добавили, что в этой больнице у пациентов уже возникали подобные проблемы.

Супруг женщины обратился в следственный комитет. Он также планирует направить заявление в прокуратуру.

Помимо мужа, у россиянки есть пятилетний сын.

Ранее в США мужчина впал в кому, пытаясь удалить вросший волос.