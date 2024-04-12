В Кривом Роге после атаки в направлении ТЭС наблюдаются перебои с подачей электричества

Один из ударов по Кривому Рогу пришелся в направлении Криворожской ТЭС, после чего в городе наблюдались значительные перебои с подачей электричества. Об этом со ссылкой на координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева сообщает РИА Новости.

«Кривой Рог получил двойную порцию. Один из ударов пришелся в направлении Криворожской ТЭС. После прилета были значительные перебои со светом», — написал Лебедев.

8 апреля российские войска нанесли удар по аэродрому ВСУ в Днепропетровской области. В районе города Кривой Рог был зафиксирован один прилет, снаряд попал по территории аэродрома, на котором базируются самолеты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Кривом Роге 76 тысяч человек остались без тепла из-за повреждения теплосетей.