Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Шереметьево экстренно сел самолет

В Шереметьево экстренно сел самолет из-за запаха гари в кабине пилотов

close
100%
Shutterstock

Пассажирский самолет, который следовал рейсом СочиМосква, экстренно сел в столичном аэропорту Шереметьево из-за запаха гари в кабине пилотов. Об этом сообщает ТАСС.

«Самолет Airbus A-320, выполнявший рейс из Сочи в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево по причине запаха гари в кабине пилотов», — сообщил источник агентства в авиационных службах.

Отмечается, что борт благополучно приземлился в 09:19 по московскому времени.

11 апреля комиссия Росавиации завершила повторное расследование авиационного инцидента с самолетом авиакомпании «Уральские авиалинии», который в сентябре 2023 года экстренно сел в пшеничном поле в Новосибирской области.

30 марта самолет, вылетевший из Южно-Сахалинска в Харбин, вернулся в аэропорт вылета из-за разгерметизации.

28 марта летевший из Уфы в Ярославль самолет экстренно сел в Казани из-за треснувшего лобового стекла.

Ранее россиянам посоветовали не летать в одну страну турецкими авиакомпаниями.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами