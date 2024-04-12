Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге мальчик отправил мошенникам родительские 325 тыс. рублей за инвентарь в игре

В Петербурге мальчик перевел аферистам родительские 325 тыс. рублей через QR-код

close
100%
Freepik

Школьник из Петербурга отдал деньги родителей мошенникам из-за желания получить инвентарь для игры. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Во время игры с 13-летним мальчиком связались неизвестные и предложили несколько предметов, которые можно купить в приложении, бесплатно. Чтобы получить снаряжение и оружие, ребенок отправил аферистам скриншот банковского приложения, которым пользуются родители.

Таким образом, злоумышленники узнали точную сумму на счету и отправили QR-код. После сканирования со счета списались 65 тысяч рублей. Мальчик запаниковал, но его убедили, что вся сумма позже вернется.

Подобные манипуляции мошенники проделывали еще четыре раза. В результате школьник перевел неизвестным 325 тысяч рублей.

До этого аферисты выманили у московского школьника личные фото под предлогом съемок для нового видео блогера Влада Бумаги. После того, как кадры оказались у мошенников, они начали шантажировать ребенка. В результате мальчик рассказал все матери и они обратились в полицию.

Ранее в Петербурге сотрудник МЧС поверил мошенникам и лишился 13,5 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами