В Петербурге мальчик отправил мошенникам родительские 325 тыс. рублей за инвентарь в игре

Школьник из Петербурга отдал деньги родителей мошенникам из-за желания получить инвентарь для игры. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Во время игры с 13-летним мальчиком связались неизвестные и предложили несколько предметов, которые можно купить в приложении, бесплатно. Чтобы получить снаряжение и оружие, ребенок отправил аферистам скриншот банковского приложения, которым пользуются родители.

Таким образом, злоумышленники узнали точную сумму на счету и отправили QR-код. После сканирования со счета списались 65 тысяч рублей. Мальчик запаниковал, но его убедили, что вся сумма позже вернется.

Подобные манипуляции мошенники проделывали еще четыре раза. В результате школьник перевел неизвестным 325 тысяч рублей.

До этого аферисты выманили у московского школьника личные фото под предлогом съемок для нового видео блогера Влада Бумаги. После того, как кадры оказались у мошенников, они начали шантажировать ребенка. В результате мальчик рассказал все матери и они обратились в полицию.

Ранее в Петербурге сотрудник МЧС поверил мошенникам и лишился 13,5 млн рублей.