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В Курганскую область доставили 20 водоналивных дамб

Спецборт МЧС доставил 20 водоналивных дамб в Курганскую область

Спецборт МЧС России доставил 20 водоналивных дамб из Приамурья в Курганскую область. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.

Как рассказали в ведомстве, водоналивные дамбы, которые были выделены из запаса госрезерва, будут защищать населенные пункты Курганской области, где складывается чрезвычайно сложная паводковая обстановка.

Там пояснили, что водоналивная дамба — это рукав, который наполняется водой и создает преграду воде, не давая перелиться через него. Из одного комплекта можно оперативно оборудовать защитное сооружение протяженностью около 100 м.

В МЧС отметили, что такие дамбы успешно применялись во время паводков в Приамурье.

До этого губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что прирост воды в селе Каминском за ночь составил 140 см, в населенном пункте проводится эвакуация. По его словам, в Звериноголовском и Целинном округах Курганской области уровень воды снижается по несколько сантиметров.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фото-репортаж, как Оренбург принимает волну паводка из Орска.

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