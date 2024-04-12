Российские космонавты записали на МКС видео-открытку в связи с Днем космонавтики

Российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, находящиеся на Международной космической станции (МКС), записали видео-поздравление россиянам с Днем космонавтики. Об этом сообщается в Telegram-канале «Роскосмоса».

Как отметили в госкорпорации, 63 года назад с околоземной орбиты впервые прозвучали слова: «Я вижу Землю! Она синяя!».

В настоящее время космонавты трудятся на МКС, делятся снимками Земли и рассказывают о работе в «космическом доме».

«Мы горды, что, развивая отечественную космонавтику, продолжаем дело, начатое нашими предшественниками», — цитирует «Роскосмос» слова космонавтов.

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин приземлился на парашюте неподалеку от деревни Смеловка Саратовской области. В этих местах он учился летать — и здесь же Земля приняла первого человека, побывавшего в космосе. Корреспондент «Газеты.Ru» провела два дня в местах, связанных с именем Гагарина, и рассказала, почему в День космонавтики нужно оказаться именно здесь.

Ранее Путин прокомментировал запуск «Ангара-А5».