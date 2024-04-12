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Россияне рассказали, какими представляют себе инопланетян

Более четверти россиян верят в существование инопланетян

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Shutterstock

Каждый четвертый россиянин (27%) верит в существование инопланетян. Такие данные получены в результате опроса, проведенного сетью семейных фиджитал парков Hello Park в преддверии Дня космонавтики, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Еще 42% опрошенных допускают, что инопланетная жизнь возможна, а 5% сказали, что верили в них в детстве, но потом перестали. При этом также каждый четвертый участник опроса (26%) сказал, что инопланетян нет и все это выдумки.

Почти половина (46%) из тех респондентов, кто признает возможность существования жизни на других планетах, основывается в своем мнении на изучении научных гипотез и фактов о космосе. 17% респондентов стали верить в существование инопланетян после просмотра фантастических фильмов, 16% читали про них литературные произведения, а 7% участников опроса начали верить в инопланетян после того, как они им приснились. Кроме того, 14% опрошенных утверждают, что видели НЛО.

При этом большая часть опрошенных затрудняются сказать, как выглядят инопланетяне: более половины (54%) считают, что эти существа не похожи ни на что известное человечеству. Тем не менее каждый пятый участник опроса (20%) предполагает, что представители других цивилизаций могут быть похожи на людей.

Еще 10% респондентов представляют инопланетян в виде энергетических или световых сущностей, 4% склоняются к мысли, что они похожи на животных или насекомых, а 3% опрошенных считают, что они похожи на роботов. Лишь 9% респондентов представляют себе стереотипный образ инопланетян — «зеленых человечков».

Треть опрошенных (34%) сказали, что если бы им довелось встретить инопланетянина, они бы повели бы себя осторожно и наблюдали бы за ним на расстоянии. 17% респондентов проявили бы больше смелости и попытались установить контакт с представителем другой цивилизации. Еще 10% просто убежали бы, 5% не упустили бы возможность запечатлеть момент, сделав фотографию или даже селфи с инопланетянином, а 4% позвонили бы в полицию. Еще 30% не поверили бы своим глазам и просто решили, что им пора отдохнуть и выспаться.

Ранее астрофизик рассказал, могут ли инопланетяне заметить военные радары на Земле.

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