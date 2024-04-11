В Свердловской области ребенка придавило бетонной плитой на стройке

В городе Ирбит Свердловской области на школьника обрушилась бетонная плита в недостроенном здании. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК региона.

Инцидент произошел 11 апреля в Ирбите, дети играли на территории недостроенного здания по улице Жукова. Школьники бегали по бетонным блокам, сваленным в кучу, в какой-то момент один из мальчиков упал, его придавило плитой.

Спасти пострадавшего не удалось. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, следователи осмотрели строительный объект, опросили свидетелей. Выясняется принадлежность земельного участка и находящихся на нем бетонных блоков.

Семилетнюю девочку придавило рухнувшим бетонным забором в Мытищах, ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью, спасти пострадавшую не удалось. Возбуждено уголовное дело, в администрации Мытищ изъяты документы, содержащие информацию о земельном участке, на котором был установлен бетонный забор.

Ранее ребенка придавило рухнувшими качелями на детской площадке.