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В Свердловской области ребенка придавило бетонной плитой на стройке

В Свердловской области возбуждено дело после падения бетонной плиты на ребенка

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В городе Ирбит Свердловской области на школьника обрушилась бетонная плита в недостроенном здании. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК региона.

Инцидент произошел 11 апреля в Ирбите, дети играли на территории недостроенного здания по улице Жукова. Школьники бегали по бетонным блокам, сваленным в кучу, в какой-то момент один из мальчиков упал, его придавило плитой.

Спасти пострадавшего не удалось. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, следователи осмотрели строительный объект, опросили свидетелей. Выясняется принадлежность земельного участка и находящихся на нем бетонных блоков.

Семилетнюю девочку придавило рухнувшим бетонным забором в Мытищах, ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью, спасти пострадавшую не удалось. Возбуждено уголовное дело, в администрации Мытищ изъяты документы, содержащие информацию о земельном участке, на котором был установлен бетонный забор.

Ранее ребенка придавило рухнувшими качелями на детской площадке.

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