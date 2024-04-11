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Блогер Дмитрий Портнягин возместил ущерб по делу о неуплате налогов

СК РФ добился полного возмещения ущерба по делу бизнес-коуча Дмитрия Портнягина

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Пресс-служба Дмитрия Портнягина

Следственному комитету РФ удалось добиться полного возмещения ущерба в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении бизнес-коуча Дмитрия Портнягина и его жены Екатерины Портнягиной по подозрению в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

В заявлении отмечается, что возмещения ущерба добились следственные органы главного управления СК РФ по Московской области. По их данным, в период с 2018 по 2020 год супружеская пара задолжала более 124 млн рублей в качестве налогов.

«С денежными средствами, полученными преступным путем, они совершили финансовые операции, переведя более 91 млн рублей на счета третьих юридических лиц», — говорится в публикации.

При этом общая сумма пени и штрафов, назначенных из-за задержки уплаты налогов, составила 64 млн рублей.

11 апреля у бизнес-коуча и автора серии книг «Трансформатор» Дмитрия Портнягина прошли обыски. В частности, сотрудники правоохранительных органов пришли в здания бизнес-клуба Club 500 и банного клуба Siberia. Блогер является их сооснователем.

Позже стало известно о задержании Екатерины Портнягиной. Ее муж подтвердил эту информацию и заявил, что он сам в данный момент находится в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

Впоследствии против супругов было возбуждено уголовное дело по статьям об отмывании денег и неуплате налогов. Приставы, в свою очередь, сообщили о взыскании с бизнес-коуча 44 млн рублей.

Ранее суд продлил арест бизнес-коучу Аязу Шабутдинову.

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