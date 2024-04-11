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Над Белгородской областью сбили беспилотник

Минобороны РФ: силы ПВО сбили дрон самолетного типа над Белгородской областью

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Shutterstock

Минобороны РФ сообщило в Telegram-канале, что средствами противовоздушной обороны (ПВО) над Белгородской областью был сбит беспилотник.

По данным военного ведомства, попытка беспилотника самолетного типа атаковать территорию России была предпринята около 17:40 мск.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что российские средства ПВО предотвратили попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить теракт с применением беспилотных летательных аппаратов в Белгородской области.

11 апреля губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что российский беспилотный летательный аппарат упал на территории региона.

Накануне в Госдуме назвали способ защитить российскую территорию от беспилотников.

Ранее в зоне СВО заметили беспилотники «Жириновский».

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