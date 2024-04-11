Предпринимательницу из Вьетнама приговорили к смертной казни за коррупцию

Суд вьетнамского Хошимина вынес смертный приговор главе девелоперской компании Van Thinh Phat Group Чыонг Ми Лан за крупнейшие акты коррупции за всю историю страны. Об этом сообщает Reuters.

В материале поясняется, что предпринимательницу обвинили в хищении как минимум $12,5 млрд. Женщине вменили растрату, взяточничество, присвоение денежных средств, злоупотребление полномочиями и нарушение банковских принципов. В общей сложности в уголовном деле фигурируют 85 человек.

«Чыонг и ее сообщников обвинили в выводе $12,5 млрд из Сайгонского акционерного коммерческого банка», — говорится в статье.

Согласно данным агентства, она будет подавать апелляцию.

Перед этим в Дагестане был задержан директор филиала «Россети Северный Кавказ» Мухумаев за мошенничество.

Ранее в Самаре экс-заведующую детсадом обвинили в мошенничестве на 1,2 млн рублей.