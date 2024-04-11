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Российский беспилотник упал на Ставрополье

Ставропольский губернатор сообщил о нештатном приземлении российского БПЛА

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Shutterstock

Российский беспилотный летательный аппарат упал в Ставропольском крае, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

«Приозерный Шпаковского округа. Нештатное приземление российского беспилотного летательного аппарата», — написал Владимиров.

По его словам, дрон нештатно приземлился в Шпаковском округе, предположительно, столкнувшись с птицей. Отмечается, что в результате падения беспилотника никто не пострадал, разрушений также не выявлено.

Сейчас на месте происшествия работают все экстренные службы.

Власти Ставрополья и Минобороны России не сообщали о нейтрализации украинских беспилотников над территорией региона.

Накануне в Госдуме назвали способ защитить российскую территорию от беспилотников.

Ранее в Минобороны заявили о пресечении теракта в Белгородской области.

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