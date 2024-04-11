«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Санкт-Петербурге 12 апреля

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Санкт-Петербурге в связи с мощным ветром. Об этом сообщает пресс-служба городского правительства в Telegram-канале, ссылаясь на предупреждение Рocгидрометцeнтрa.

«Желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра», — говорится в публикации.

Согласно прогнозу, предупреждение будет действовать до 21:00 11 апреля и с 5:00 до 16:00 12 апреля. В некоторых частях города порывы ветра будут достигать 15-20 м/c.

«Просим пешеходов и водителей проявлять особую осторожность», — заключается в сообщении.

Незадолго до этого главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что атлантический циклон принес осадки и шквалистый ветер в Москву и Санкт-Петербург. По ее словам, такие погодные условия в апреле допустимы и удивляться этому не стоит. При смене процесса наблюдаются шквалистые усиления ветра.

Ранее Гидрометцентр предупредил москвичей об аномальной погоде.