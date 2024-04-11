В легочной артерии 29-летней женщины нашли застрявший контрацептив

Жительница Великобритании шесть лет проходила с контрацептивным имплантом в легочной артерии. Об этом сообщает Mirror.

Ребекка Харди установила в предплечье контрацептивный имплантат еще в 2018 году, она несколько раз обращалась в больницу, потому что не могла нащупать его под кожей. Однако врачи заверяли британку, что все в порядке.

В 2021 году срок действия импланта подошел к концу, его нужно было удалить, однако в предплечье его не оказалось. Почти год женщина проходила различные обследования, чтобы установить местонахождение контрацептива. Блуждающий имплант нашли спустя два года, он застрял в легочной артерии. Удалять его врачи не решились, операция грозит серьезными осложнениями.

«Поскольку на протяжении многих лет он не вызывал у меня никаких проблем, я согласилась оставить все как есть и не рисковать. Это серьезная процедура. У меня двое детей, и я должна думать о них», — рассказала Ребекка Харди.

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