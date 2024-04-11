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Губернатор Шумков заявил об изменении направления Тобола

Шумков: вода в реке Тобол меняет направление, вопреки прогнозам

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Вода в реке Тобол меняет направление, вопреки прогнозам растекаясь по пойме. Об этом заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков в Telegram-канале.

Он отметил, что причиной изменения направления Тобола могут быть ледовые заторы вдоль течения.

«Сейчас не по прогнозу идет подтопление села Каминское Куртамышского округа, а также вода подошла к селу Плотниково Притобольного округа», – говорится в посте.

Шумков поручил усилить фактическую и превентивную эвакуацию населения. Он также призвал жителей выполнять требования властей: собирать родственников, документы, ценные вещи и покидать дома, находящиеся под угрозой подтопления.

До этого сообщалось, что уровень воды в курганском селе Звериноголовское поднялся выше 10 метров, в Кургане вода пока не поднимается выше 4 метров. При этом уровень воды в реке Урал в Оренбургской области достиг исторического рекорда, и вода продолжает прибывать.

Ранее из-за паводка в Оренбурге эвакуировали почти 400 человек за сутки.

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