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В Красноярском крае няня избила больного ребенка

В Красноярском крае няню обвинили в избиении ребенка

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Shutterstock

В Сосновоборске полицейские устанавливают обстоятельства избиения восьмилетней девочки няней. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Красноярскому краю.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 41-летняя жительница Норильска, женщина рассказала, что няня нанесла телесные повреждения ее восьмилетней дочери.

Семья приехала на лечение в Красноярск, дочь проходила медицинские процедуры, мать в это время проживала в Сосновоборске и наняла ребенку няню. Спустя несколько дней после госпитализации, мать общалась с дочерью по видеосвязи и заметила синяки на теле девочки.

Семья отказалась от дальнейшей госпитализации и обратилась в полицию с требованием проверить действия няни. Проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В Москве 60-летняя няня укусила четырехлетнего воспитанника, женщина решила наглядно показать мальчику, что кусаться нельзя, когда дошкольник баловался, укусила его в ответ.

Ранее в Москве няня ударила годовалого ребенка бутылочкой по голове.

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