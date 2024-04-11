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Находившийся под домашним арестом аферист сумел обмануть очередную жертву

Мошенник из Сызрани выманил у пенсионерки деньги, находясь под арестом

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Телефонный мошенник, находившийся под домашним арестом, нашел нового подельника и обманул пенсионерку на 200 тыс. рублей, сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

22-летний житель Сызрани зарабатывал деньги нечестным путем, выдавая себя за попавших в беду родственников пожилых людей. По подозрению в совершении трех аналогичных преступлений по статье о мошенничестве его задержали еще в декабре прошлого года. Сообщалось, что молодой человек выманил у пенсионеров около миллиона рублей, однако затем количество обманутых возросло. Тогда суд избрал аферисту меру пресечения в виде домашнего ареста.

Тогда мужчина, будучи под домашним арестом, сумел найти себе сообщника и по отработанной схеме обмануть еще одну женщину, она перевела ему 200 тыс. рублей и обратилась в полицию.

Злоумышленника и его подельника вычислили и заключили под стражу. Все уголовные дела, к которым причастен фигурант, правоохранители объединили в одно и направили в суд.

Ранее бизнесмен обманом лишил квартиры петербурженку, страдающую психическим расстройством.

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