Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Нелегальный мигрант притворился установщиком окон и обманул российскую пенсионерку

Мошенник-нелегал обманул пенсионерку из Югры, притворившись установщиком окон

close
100%
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

В Югре будут судить за мошенничество нелегального мигранта. Об этом пишет mk.ru

Летом 64-летняя жительница Пыть-Яха решила сменить окна и выбрала специалиста по объявлению. Мужчина пришел делать замеры и попросил хозяйку внести предоплату. После этого установщик окон взял у пенсионерки деньги якобы на покупку инструмента. В какой-то момент он перестал отвечать на звонки женщины, и та обратилась в полицию. Общая сумма ущерба к тому времени составила 66 тыс. рублей.

Виновника преступления в итоге задержали в Челябинске и выяснили, что 30-летний иностранец находился на территории России нелегально. Его привлекли к административной ответственности за нарушение режима пребывания в РФ, суда по делу о мошенничестве он ожидает в Центре временного содержания иностранных граждан.

Ранее в Волгоградской области задержали обманывавших пенсионеров лжегазовщиков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами