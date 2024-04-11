Нелегальный мигрант притворился установщиком окон и обманул российскую пенсионерку

В Югре будут судить за мошенничество нелегального мигранта. Об этом пишет mk.ru

Летом 64-летняя жительница Пыть-Яха решила сменить окна и выбрала специалиста по объявлению. Мужчина пришел делать замеры и попросил хозяйку внести предоплату. После этого установщик окон взял у пенсионерки деньги якобы на покупку инструмента. В какой-то момент он перестал отвечать на звонки женщины, и та обратилась в полицию. Общая сумма ущерба к тому времени составила 66 тыс. рублей.

Виновника преступления в итоге задержали в Челябинске и выяснили, что 30-летний иностранец находился на территории России нелегально. Его привлекли к административной ответственности за нарушение режима пребывания в РФ, суда по делу о мошенничестве он ожидает в Центре временного содержания иностранных граждан.

Ранее в Волгоградской области задержали обманывавших пенсионеров лжегазовщиков.