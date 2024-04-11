Обвиняемый в расстреле полицейских в Подмосковье доставлен на допрос

Обвиняемый в расстреле полицейских в Подмосковье Василий Буряков доставлен к подмосковным следователям для проведения допроса, а также других следственных действий. Об этом сообщает ГСУ СК России по Московской области в своем Telegram-канале.

7 апреля 2024 года двоих сотрудников подмосковной полиции, занимавшихся поиском наркодилера, расстреляли у СНТ «Озон» около Черноголовки на северо-востоке Подмосковья. Подозреваемый скрылся с места преступления на мотоцикле. Участкового спасти не удалось, оперуполномоченный уголовного розыска был госпитализирован в тяжелом состоянии.

9 апреля МВД РФ сообщило, что подозревается в нападении на полицейских 34-летний москвич Василий Буряков. 11 апреля ему было заочно предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия. Он был заочно арестован.

11 апреля стало известно, что Буряков был пойман в Тверской области. Мужчина четверо суток скрывался в регионе от правоохранителей. На опубликованном в Telegram-каналах видео он заявил, что признает свою вину в случившемся.

Ранее был найден схрон с оружием байкера-наркодилера.